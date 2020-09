PSV snakt na extreem drukke keeperscarrousel naar rust onder de lat

PSV wacht volgende week Europese opdracht in Slovenië, tegen NS Mura

17 september PSV wacht volgende week donderdag een uitduel met het Sloveense NS Mura in de derde voorronde van het Europa League-toernooi. Die ploeg vaagde donderdag het Deense Aarhus met 3-0 weg in een alles of niks-wedstrijd. Het duel werd in Slovenië gespeeld, zonder publiek.