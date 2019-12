PSV snakt naar een sprankje positiviteit en mag op zoek in Emmen

In het verre en koude Emmen gaat PSV zondagavond op zoek naar een sprankje positiviteit in barre tijden. De avond op De Oude Meerdijk wordt opnieuw een cruciale voor de Eindhovenaren, die onder leiding van Mark van Bommel in de laatste vijf uitduels alleen bij Sparta met veel pijn en moeite een punt mee wisten te nemen. Alle defensieve stabiliteit lijkt weg, getuige de vijftien tegengoals in die laatste vijf ontmoetingen op vreemde bodem (alle competities).

De ploeg kijkt in deze situatie niet naar andere teams en moet zelf per se winnen, maar natuurlijk is er enige hoop dat VVV (uit bij AZ) en FC Twente (thuis tegen Ajax) een handje meehelpen om de stand in de eredivisie nog iets draaglijker te maken voor de Eindhovenaren. In een tijdsbestek van zes weken is PSV op vrij bizarre wijze afgegleden.

Kansloos en uitzichtloos

Op 18 oktober ondertekende algemeen directeur Toon Gerbrands een nieuw contract tot de zomer van 2025 en leidde hij een club die mede-koploper in de eredivisie en leider in de eigen Europa League-poule was. Nu is PSV kansloos in internationaal verband en is de situatie in de eredivisie bijna uitzichtloos, als de lat op de landstitel ligt. In Eindhoven ligt de lat daar altijd op, ondanks de favorietenrol voor het rijkere Ajax op dit moment. Zelden heeft PSV zo'n slechte reeks als in de afgelopen maanden neergezet, waarbij de club op 12 december nog een Europese wedstrijd moet spelen die in competitief opzicht (wel is er nog geld en wat UEFA punten te verdienen) helemaal nergens meer om gaat. De ‘loserswedstrijd’ tegen het zwakke Rosenborg wordt een pijnlijk strafwerkje in het Philips Stadion en dat het zover is gekomen mag in een poule met ook nog LASK Linz gerust een wanprestatie worden genoemd. Het scenario heeft vooral door de niet gewonnen thuiswedstrijd tegen LASK gestalte gekregen. Geklungel van de bovenste plank in respectievelijk de tweede en eerste helft in de uitwedstrijden in Oostenrijk en Portugal deed de rest.

Krachtenveld

Gerbrands is op dit moment de hoogste in rang bij PSV en hij moet een turbulent en soms ingewikkeld en voor de buitenwereld ondoorzichtig krachtenveld managen. Stilaan worden de straatjes in het fluistercircuit al van wat herfstblaadjes ontdaan. Over trainer Mark van Bommel is al veel gezegd en geschreven, maar langzamerhand druppelen ook de klachten aan het adres van technisch manager John de John via wat externe prikjes door. Het aankoopbeleid van PSV wordt her en der gekraakt, omdat geen enkele nieuweling levert.

Nieuwelingen onder de loep

De afgelopen zomer kwamen als belangrijkste impulsen voor de selectie Toni Lato, Olivier Boscagli, Armindo Bruma, Timo Baumgartl, Robbin Ruiter, Ritsu Doan, Kostas Mitroglou, Lars Unnerstall, Sam Lammers, Ibrahim Afellay, Chris Gloster en verrassend genoeg nog Daniel Schwaab. Hen onder de loep nemen, levert wat curieuze vaststellingen op.



Opvallend is natuurlijk vooral dat de linksbacks Lato, Boscagli en Gloster alle drie weinig tot niets speelden. Lato heeft geen enkele serieuze kans gekregen, Boscagli is in de ogen van de technische staf nog niet goed genoeg en Gloster is nu geblesseerd en ook gehaald voor Jong PSV. Bruma, Baumgartl en Doan vallen na een goede start tegen, al heeft Doan nog niet eens zoveel gespeeld. Ten tijde van hun komst was er weinig tot geen kritiek te horen en Mark van Bommel sprak eind augustus ook uit dat hij het goed vond wat John de Jong ‘voor elkaar had gebokst’.

Daarna zei hij in het openbaar ook nog dat hij het idee had dat PSV een betere selectie had dan vorig jaar. Mitroglou is slechts gehaald als breekijzer, Ruiter zou reservegoalie worden, Schwaab kwam binnen als de routinier die er na zijn exit nog een jaar aan vast plakte, Lammers was snel geblesseerd en Unnerstall is nu eerste keeper. Hij zat begin vorige maand nog op de tribune omdat hij laat aansloot na een blessure, gaf Van Bommel daarover aan. Opvallend is dat Unnerstall op 30 augustus al betaald voetbal speelde met Jong PSV, toen hij zijn debuut in het rood-wit maakte. Afellay was na al zijn blessureleed een vraagteken, dat misschien nog een fraaie troefkaart in de loop van het seizoen zou kunnen zijn. Hij is nu honderd procent fit, maar Van Bommel heeft aangegeven dat hij hem niet goed genoeg vindt om te starten. Lato heeft één officiële wedstrijdminuut gemaakt en Afellay nul.

Totaalbeeld

Het laatste beeld past wel bij de keuzes die Van Bommel soms maakt. Ze ogen soms wat zwart-wit en panelen kunnen snel verschuiven onder hem. Nicolas Isimat, Bart Ramselaar, Mauro Júnior en Derrick Luckassen kunnen daar bijvoorbeeld over meepraten. Misschien waren zij inderdaad voor nu of voor altijd niet goed genoeg meer voor PSV en heeft Van Bommel dat uiteindelijk goed gezien. Soms is het maken van snelle keuzes een teken van kracht van een trainer, maar het is wel opvallend met welke snelheid spelers van de ene op de andere dag soms kunnen vallen. Ook voorganger Phillip Cocu had natuurlijk weleens te maken met ontevreden spelers, met Adam Maher als belangrijkste voorbeeld. Klagen deed hij tijdens zijn verblijf bij PSV echter niet.

Of de trainer meer inspraak moet hebben in het transferbeleid, is een gevoelig punt nadat eerder Aziz Behich en Trent Sainsbury naar PSV kwamen. Behich begreep aan het einde van zijn periode bij PSV niet waarom de trainer zich zo hard had gemaakt voor zijn komst en Sainsbury was na een jaar met een paar redelijke optredens uiteindelijk niet meer nodig. Beiden voldeden overigens niet aan de norm die voor PSV mag gelden en Behich had ook de pech dat hij voor de sterke Angeliño kanonnenvoer was en daardoor nooit in zijn ritme kon komen.