PSV speelt beloftentopper tegen Ajax met onder anderen Gakpo en Van Osch

Jong Ajax en Jong PSV starten hun duel om 20.00 uur op De Toekomst. Het verschil tussen beide ploegen op de ranglijst is met tien punten groot. Jong PSV, nummer zes in de stand, kan alleen met winst in Amsterdam nog denken aan het overbruggen van die afstand. Jong Ajax is in punten gemeten gedeeld koploper met NEC, maar heeft een iets minder doelsaldo.