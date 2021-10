PSV speelt chagrijn van zich af met royale zege op FC Twente, Vinícius is eindelijk los

Na twee nederlagen heeft PSV het vertrouwen weer wat opgevijzeld door met 5-2 van FC Twente te winnen. De opluchting was voelbaar in het Philips Stadion, zeker bij spits Carlos Vinícius, die zijn eerste goals voor PSV maakte.

PSV en tegendoelpunten: het is en blijft dit seizoen toch wel een dingetje. Tegen FC Twente was de achterhoede opnieuw broos, na 4 minuten ging André Ramalho al flink de mist in, maar toen werd het (nog) niet afgestraft door Virgil Misidjan. Even later liep Michel Vlap zo uit de rug van Olivier Boscagli en was het wél raak: hij schoot de bal er via Joël Drommel in.

Het scheelde dat PSV, dat zonder de zieke Mario Götze in een 4-3-3-formatie speelde, direct veerkracht toonde. 85 seconden na de openingstreffer van Vlap maakte Yorbe Vertessen er met een hard en geplaatst schot alweer 1-1 van. Dat gaf het gebutste PSV weer vertrouwen.

Wondergoal FC Twente

Daar profiteerde Eran Zahavi van. De Israëliër speelde hangend vanaf links en was er in de 27ste minuut als de kippen bij om een fijne voorzet van Jordan Teze, die weer eens mocht beginnen, hard tegen de touwen te schieten. Na die 2-1 kreeg PSV ook wat meer grip op de wedstrijd, maar op slag van rust was daar ineens een briljante ingeving van Ramiz Zerrouki. Nadat Marco van Ginkel de bal verspeelde, schoot hij de bal van afstand geweldig raak: 2-2.

Daardoor heeft PSV alweer 19 tegentreffers in 11 eredivisiewedstrijden. In tegenstelling tot in eerdere duels leidde het nu niet tot puntenverlies. En dan met name omdat PSV na rust alsnog voorbij FC Twente wervelde. Nadat de toch al zo ongelukkig spelende Carlos Vinícius een niet te missen kans toch miste, prikte Vertessen uit de rebound zijn tweede van de wedstrijd binnen: 3-2.

Vinícius is los

Daar bleef het niet bij, ook Vinícius kwam nu eindelijk los bij PSV. Nadat hij in zijn eerste tien duels niet wist te scoren, was het tegen FC Twente wel raak. Twee keer zelfs, nadat Vinícius eerst uit een rebound scoorde, omspeelde hij even later de keeper en maakte hij er 5-2 van.

Daar bleef het ook bij, al trof invaller Maxi Romero nog de paal. En dus tankte PSV na nederlagen tegen AS Monaco (1-2) en Ajax (5-0) weer wat vertrouwen. Het verschil met Ajax is nu ook weer één punt, de Amsterdammers spelen later op de zaterdagavond nog de uitwedstrijd tegen Heracles.

Opstelling PSV: Drommel; Teze, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Van Ginkel (68. Pröpper), Boscagli (86. Gutiérrez); Vertessen (75. Mauro Júnior), Vinícius (75. Bruma), Zahavi (86. Romero).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.