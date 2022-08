PSV speelt Champions League-chagrijn van zich af met klinkende zege in Kralingen

Nee, de laatste dagen op De Herdgang waren bepaald geen pretje. De uitschakeling in de play-offs van de Champions League ijlde nog na, deed ‘pijn tot in de botten’, stelde trainer Ruud van Nistelrooij. Hij zat in de nasleep van de uitschakeling ook nog even om de tafel met Veerman, die op tv emotioneel was en onder meer zei dat hij het liefst op 8 speelt.

De trainer noemde dat ‘niet zo handig’, maar tilde er ook niet te zwaar aan. In Kralingen stond Veerman ook gewoon weer op zijn vertrouwde positie en was hij een van de beste spelers van PSV, dat een maat te groot was voor de tot zondag nog foutloze promovendus.

Wreeftrap Veerman

Het was ook Veerman die de score opende, al na 95 seconden plaatste hij de bal met de binnenkant van zijn wreef mooi in de rechterhoek: 0-1. Daarna duurde het even voordat PSV écht loskwam, sterker nog: door wat slordigheden in de defensie had Excelsior via Reda Kharchouch nog twee scoringskansen. Maar dat was het Kralingse verzet verder ook wel zo'n beetje.

Na een halfuur knikte Ibrahim Sangaré de 0-2 binnen uit een hoekschop van Cody Gakpo en op slag van rust maakte de Ivoriaan op aangeven van diezelfde Gakpo met een volley er ook nog 0-3 van. Sangaré mocht na dat huzarenstukje gaan rusten en werd in de rust gewisseld.

Simons doet het weer

Ook in de tweede helft liet PSV zien dat er een enorm verschil zit tussen veel wedstrijden in de eredivisie en Europese ontmoetingen als die met AS Monaco en Rangers FC. Na de rust werd het via Xavi Simons (geplaatst schot) en Gakpo (frommelgoal) nog binnen het uur 0-5 en kon Van Nistelrooij een aantal spelers rust gunnen richting de komende drukke periode.

Een periode ook waarin nog spelers kunnen vertrekken (Gakpo?) en waarschijnlijk ook nog spelers (Anwar El Ghazi is bijna binnen) gehaald worden. De klinkende zege op Excelsior, dat nog scoorde uit een corner via Siebe Horemans, zorgt in ieder geval weer voor enige rust in Eindhoven. Het slotakkoord (1-6) was voor Simons, die nu bij 5 goals is betrokken in drie eredivisieduels.

PSV: Benítez; Mwene, Teze, Obispo (61. Branthwaithe), Max; Sangaré (46. Gutiérrez), Simons, Veerman; Bakayoko (75.Sávio), Saibari (46. Vinícius), Gakpo (61. Til).

