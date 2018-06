PSV speelt in de eredivisie minimaal 6 keer uitduel na 'Europese weken'

PSV speelt in de eredivisie komend seizoen voor de winterstop zes van de acht keer een uitwedstrijd nadat de ploeg in een week een internationaal duel speelde. Dat volgt uit het concept-programma dat de KNVB dinsdag presenteerde.

PSV is in seizoen 2018-2019 al zeker van minimaal de groepsfase van de Europa League en gaat op 21 of 22 augustus eerst een play off voor de Champions League spelen. Een week later volgt de return. Na die duels staan uitwedstrijden tegen respectievelijk PEC Zwolle (25 augustus) en Willem II (1 september) op het programma.

Als PSV in de groepsfase van de Champions League speelt, komt het op dinsdag of woensdag in actie en in de Europa League op donderdag. Er volgen sowieso zes poulewedstrijden in een van beide competities. Na de eerste twee 'pouleweken' staan voor PSV met de topper tegen Ajax (zondag 23 september) en PSV-VVV (zaterdag 6 oktober) twee thuisduels op het programma. De laatste wedstrijd zal naar zondag verschoven worden als PSV in de Europa League zou belanden.

In de laatste vier pouleweken staan voor PSV allemaal uitwedstrijden op het programma, na de internationale duels. Op zaterdag 27 oktober staat FC Groningen-PSV gepland, op zaterdag 10 november De Graafschap-PSV, zondag 2 december is Feyenoord-PSV en zaterdag 15 december is Heracles Almelo-PSV.