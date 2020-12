PSV speelt in zestiende finale van Europa League tegen Olympiakos

PSV was al bijna dood en begraven in Europa, Roger Schmidt is blij met de veerkracht van zijn ploeg

10 december ,,We hebben een goede prestatie neergezet in een belangrijke partij”, zei PSV-trainer Roger Schmidt donderdag na PSV-Omonia Nicosia (4-0 winst). ,,We moesten winnen en daarna wachten of we in onze groep zouden winnen. Dat hebben we verdiend. Vanaf het begin lieten we zien dat we geloofden in groepswinst.”