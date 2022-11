PSV speelt na de winterstop in de Europa League tegen de huidige nummer 17 van La Liga

Noni Madueke komt bij PSV in een mooi rijtje met Dillen, Huh en Kezman

Met zijn 3-0 tegen NEC zorgde Noni Madueke zondagmiddag in het Philips Stadion voor de 3000ste thuistreffer van PSV in de eredivisie. De 20-jarige Brit was zich er niet van bewust, maar de jacht op de 3-0 van PSV had dus nog een statistisch tintje.

30 oktober