PSV speelt naar verwachting met deze basis in Sevilla: Ruud van Nistelrooij denkt dat PSV topniveau nodig heeft

Voormalig PS­V-links­back Jetro Willems in gesprek met FC Groningen

Jetro Willems is in gesprek met FC Groningen over een vervolg van zijn carrière. De voormalig linksback van PSV is sinds de zomer transfervrij en had tot op heden nog geen club gevonden. In Groningen moet hij de nummer zeventien van de eredivisie tijdens een moeilijk seizoen aan broodnodige rust achterin gaan helpen.