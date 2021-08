PSV speelt tegen Benfica of Spartak Moskou bij bereiken play-offs Champions League

Donyell Malen arriveert voor medische keuring bij Borussia Dortmund

25 juli PSV-spits Donyell Malen is gearriveerd bij Borussia Dortmund, in het trainingskamp in Bad Ragaz. Hij wordt zondagmiddag al medisch gekeurd om snel aan te sluiten bij zijn nieuwe team. Borussia Dortmund en PSV zijn inmiddels volledig akkoord over de transfersom, waarvan de details later naar buiten worden gebracht.