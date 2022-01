PSV-spits Eran Zahavi worstelt met het offer dat zijn gezin brengt voor zijn sportieve droom

INTERVIEW Hoe Roger Schmidt met PSV in 2022 bovenaan wil blijven: ‘Dit is een periode om in onze huidige ploeg te geloven’

Roger Schmidt vergeleek afgelopen weekend het kerstkampioenschap van PSV met een voetbalwedstrijd. ,,Het is alsof het nu rust is nadat de eerste helft is gespeeld. We kunnen eigenlijk helemaal niks met de koppositie, maar het geeft wel een goed gevoel”, zei hij in een interview na de laatste wedstrijd van PSV in 2021.

27 december