PSV-spits Luuk de Jong gestreeld, maar past voor interesse van Club América

De Jong is nog altijd in overleg met PSV over een nieuw en verbeterd contract tot 2021. Er is nog geen beslissing genomen en het is dus nog niet duidelijk of hij daadwerkelijk blijft. Zoals het er nu naar uitziet, meldt de spits zich komende week gewoon bij PSV, als de club weer start met de trainingen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.