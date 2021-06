PSV-spits Maxi Romero gaat via Udinese proberen alsnog de top te halen

PSV kocht in de zomer van 1980 voor een miljoen gulden (450.000 euro) spits Teddy Maybank. Destijds in de voetballerij een enorm pak geld in een investering die PSV spoedig zou kunnen afschrijven. Maybank was een Britse goalgetter die maar een handvol wedstrijden voor PSV zou spelen en daarna werd afgekeurd omdat hij ‘rubberen knieën’ had.