PSV-spits Maxi Romero geeft teken van leven met Luuk de Jong-achtige goal

Transfer Ricardo Rodríguez van AC Milan naar PSV is kogeltje rond

30 januari De verhuur van Ricardo Rodríguez van AC Milan naar PSV is kogeltje rond. De 27-jarige Zwitser werd donderdag medisch gekeurd en tekende zijn huurcontract tot het einde van dit seizoen. PSV heeft de transfer bevestigd. Rodríguez is fit en kan vermoedelijk al spelen in de topper tussen Ajax en PSV van zondag in de Johan Cruijff Arena.