PSV-spits Maxi Romero is na bijna acht maanden revalideren nog verre van fit

Bij PSV is spits Maxi Romero (22) nog geen zekerheidje voor het begin van het nieuwe seizoen. ,,Hij moet eerst fit worden”, zegt trainer Roger Schmidt over de Zuid-Amerikaanse aanvaller. ,,En dat is hij nog verre van. Hij heeft vorig jaar een zware blessure opgelopen in de Europa League-voorrondes en heeft daarna nog een kleinere operatie nodig gehad.”

Romero liep acht maanden geleden een kruisbandblessure op tijdens het duel met NS Mura in Slovenië. Hij hervatte begin dit jaar de looptraining en is daarna weer even in Eindhoven geweest. Vervolgens revalideerde hij verder in Spanje, bij de kliniek waar hij eerder is geopereerd.

Schmidt weet nog niet of Romero voor de eerste trainingen van het nieuwe seizoen op 25 juni of 2 juli wel een optie is, ook omdat hij de afgelopen drie jaar niet veel heeft gespeeld en wedstrijdfit moet zien te raken. Vorig jaar leek hij in september door te breken, maar kwam in de derde voorronde van de Europa League (bij en tegen NS Mura) al na 11 minuten een einde aan alle aspiraties van PSV en de Argentijn. Romero scheurde toen een kruisband af. Kort daarvoor kopte hij PSV in een invalbeurt naar de zege tegen FC Emmen.

32 minuten

Romero heeft in totaal 32 wedstrijdminuten gespeeld voor PSV sinds hij eind 2017 is vastgelegd. Wel kwam hij in de tussentijd nog voor Jong PSV uit en werd hij een jaar aan zijn oude club Vélez Sarsfield verhuurd. Daar kwam hij weer op niveau. Voormalig technisch directeur Marcel Brands haalde Romero voor ruim 10 miljoen euro vanuit Argentinië. Zijn huidige marktwaarde wordt nog becijferd op enkele miljoenen.