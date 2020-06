PSV-spits Maxi Romero neemt afscheid bij Vélez en is op weg naar Eindhoven

PSV hoeft geen spelers per se te verkopen en zet Rodríguez nog niet volledig uit het hoofd

27 juni PSV hoeft deze zomer geen spelers per se te verkopen, geeft technisch manager John de Jong aan. Ook de kroonjuwelen met veel transferwaarde, zoals bijvoorbeeld Mohamed Ihattaren, Donyell Malen en Denzel Dumfries, zijn volgens hem allemaal opgenomen in de planning voor komend seizoen. ,,Al kun je nooit alles vooraf precies voorspellen, omdat onduidelijk is wat andere clubs gaan doen en soms hebben spelers zelf een realistische wens waarbij we proberen om mee te denken.”