PSV-spits Piroe staat voor cruciale keuze, Juventus blijft trekken

De 19-jarige aanvaller is dit seizoen topscorer van Jong PSV met 10 goals. In zijn nog jonge loopbaan kwam Piroe ook al een seizoen uit voor Feyenoord, in het jaar waarin hij 14 jaar werd. Daarnaast heeft hij bij NEC in de jeugdopleiding gespeeld. De spits geldt als een echte goaltjesdief en is fysiek sterk. Bij PSV is het lastig om het perspectief voor hem in de toekomst in te schatten, aangezien de club nu over Luuk de Jong, Maxi Romero en Sam Lammers (verhuurd aan sc Heerenveen) beschikt. Piroe is op dit moment op papier weliswaar de vierde centrumspits, maar Romero is momenteel geblesseerd en Lammers is dus een jaar gestationeerd in Friesland. Piroe draait bij Jong PSV goed en traint inmiddels regelmatig mee bij de A-selectie van PSV. Dat deed hij ook donderdag, in een sessie waarin de ploeg van Mark van Bommel zich voorbereidde op het treffen met NAC van zaterdag.