PSV-spits Zahavi na fraaie treffer nog een goal van Israëlisch record af

Mwene wil in Graz het ongelijk van de Oostenrijk­se bondscoach bewijzen: ‘Motiveert me alleen maar’

29 september Phillipp Mwene (27) is erop gebrand om donderdagavond een goede prestatie neer te zetten met PSV in Graz. Dat de vleugelverdediger niet op is geroepen voor de nationale ploeg van Oostenrijk heeft hem op scherp gezet. ,,Dit is een goede mogelijkheid om te laten zien dat ik er wel bij hoor.”