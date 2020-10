PSV-spits Zahavi schiet Israël met zuivere hattrick naar heroïsche winst in Slowakije

Monoloog Van den Berg kritisch: ‘Dit is PS­V-onwaardig’

5 oktober Voor het eerst sinds 26 april 2019, toen FC Twente kampioen werd in Eindhoven, verloor PSV een wedstrijd in de vrouwen eredivisie. In het afgebroken vorige seizoen bleef het Eindhovense team in competitie­verband ongeslagen, gistermiddag werd het in Amsterdam 2-0 voor Ajax. De topper door de ogen van de 30-jarige verdedigster en PSV-aanvoerster Mandy van den Berg.