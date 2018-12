PSV-sponsor Energiedirect.nl deelt kersttruien uit in Eindhoven, Den Bosch en Utrecht

PSV’er Laros Duarte via verhuur aan Sparta herenigd met zijn broer: ‘Ga nu echt om een prijs spelen’

17 december PSV verhuurt Laros Duarte in de winterstop aan Sparta Rotterdam. De 21-jarige middenvelder van Jong PSV is opnieuw bezig aan een sterk seizoen in de Keuken Kampioen Divisie en gaat vanaf januari een half jaar deel uitmaken van de selectie van de huidige nummer een in de eerste divisie.