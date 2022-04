PSV staat voor een week die bepaalt hoe dit seizoen de geschiedenisboeken ingaat

NABESCHOUWING Roger Schmidt prijst en kapittelt zijn team: ‘Een punt redden, dat is niet genoeg’

PSV-trainer Roger Schmidt had zaterdagavond gemengde gevoelens na het 3-3 gelijkspel van zijn ploeg bij FC Twente. Daarmee is de titelrace met Ajax voorlopig weer ontdaan van de spanning van de afgelopen weken: PSV staat immers vier punten achter. ,,Het is knap dat we nog terugkomen, maar het is niet genoeg”, vond hij.

3 april