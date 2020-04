PSV staat voor eenzelfde financiële krachtproef als tien jaar geleden

Met de huidige begroting varen meerdere clubs de komende maanden met volle kracht tegen een ijsberg, of er moet snel een vaccin tegen het corona-virus zijn. De crisis heeft op de financiële huishouding van de nodige clubs nog net niet hetzelfde effect als het prikken van een naald in een opgeblazen ballon.

Ook PSV, Ajax en Feyenoord zijn in financieel opzicht de pineut. Geruime tijd spelen zonder toeschouwers levert een strop van tientallen miljoenen op en dus zijn externe krachten of extra inspanningen van sponsors en supporters nodig om te redden wat er te redden valt. De topclubs zullen naar verwachting geen beroep doen op het eerder aangekondigde noodfonds voor de voetballerij, dat dan wel erg snel leeg zou zijn.

Uitdaging

De uitdaging waar alleen PSV al voor komt te staan, zou zelfs voormalig algemeen directeur Tiny Sanders doen sidderen. Hij schroomde tussen 2010 en 2014 niet om bij wijze van spreken het behang van de muren te bezuinigen, nadat PSV een aantal jaren op te grote voet had geleefd en de begroting in sportief opzicht niet kon waarmaken. De uitgaven en inkomsten bij PSV moesten toen in balans komen en daarnaast had de club behoefte aan een structurele impuls van het eigen vermogen. Onder Sanders bereikte PSV een verantwoord financieel evenwicht en wist de club de inkomsten en uitgaven in balans te krijgen.

Destijds was van die balans sprake bij een begroting van pakweg 60 miljoen euro per seizoen en de laatste jaren groeide de omzet van PSV door naar zo'n 70 miljoen euro (zonder incidentele Champions League-inkomsten). Wel bleef PSV afhankelijk van een of twee fraaie transfers per jaar, nadat in 2011 via een grondtransactie met de gemeente Eindhoven een structurele versterking van de balans plaatsvond.

Knopen tellen

En nu? Er wordt rekening gehouden met een begroting van pakweg 40 tot 45 miljoen euro in het komende seizoen. Dat betekent dat bezuinigingen nodig zullen zijn en PSV staat daarin zeker niet alleen. Tal van clubs zullen de komende weken bij het tellen van hun knopen tot de conclusie komen dat de zakken niet diep genoeg zijn. Ingrepen zijn onvermijdelijk en daarbij zal een beroep worden gedaan op de loyaliteit van sponsors en supporters. Het is onvermijdelijk dat spelers, trainers en directeuren het voorbeeld geven of volgen. Zij die het meeste geld uit de tot voor kort veel beter gevulde ruif ontvangen, zullen het meeste moeten inleveren.