PSV start maandag met open training weer op voor dozijn duels tot het WK, dit is het complete programma

Ruud van Nistel­rooij vertelt wie in zijn ogen de baas is bij PSV: ‘Dat is duidelijk denk ik’

Trainer Ruud van Nistelrooij was zondagmiddag na afloop van PSV-Feyenoord heel content dat zijn ploeg drie punten tegen de concurrent in de eredivisie op het droge had getrokken. Aan de hand van een goede Cody Gakpo, Joey Veerman en Ibrahim Sangaré won PSV met 4-3 van de Rotterdammers, in een wedstrijd die zich vlak na een bestuurscrisis bij de club afspeelde.

18 september