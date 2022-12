PSV start weer op met deze trainingsgroep van 28 spelers en heeft ook Boscagli terug

PROFIEL Hoe Cody Gakpo van een debuut in Doetinchem naar een droomdag in Doha ging: PSV én Oranje profiteren van zijn stabili­teit

Als de ontwikkeling van Cody Gakpo te vangen zou zijn in een aandelenindex, verdiende een belegger de afgelopen jaren telkens een procent of tien, vijftien op zijn inleg. Zijn groeicurve in Eindhoven was nooit super-spectaculair en er waren ook ups en downs, maar aan het einde van elk seizoen werd bij PSV een mooie winst geboekt.

22 november