PSV stelt zich in op strijd tegen Granada en corona

In aanloop naar de belangrijke eerste krachtmeting met het Spaanse Granada ontpopt het coronaspook zich ook bij PSV als een veelkoppig monster. Niet de snel op elkaar volgende wedstrijden, maar het virus zorgt momenteel voor een ware afvalrace in veel voetbalselecties. PSV blijft allerminst gevrijwaard: woensdag moesten Pablo Rosario, Cody Gakpo en derde keeper Maxime Delanghe na een positieve coronatest afhaken. Spits Eran Zahavi en verdediger Jordan Teze keerden terug op het trainingsveld. Het is moeilijk voorstelbaar dat de net uit een quarantaine-periode teruggekeerde Israëliër al een rol kan vervullen tegen de Spaanse subtopper.

Woordenboek

Trainer Roger Schmidt moet zijn tactisch plan door het rondwarende Covid-19 compleet bijstellen, maar klagen staat niet in het woordenboek van de trainer. Bezorgd is hij wel. ,,Als voetballerij mogen we doordraaien op dit moment. Dan moeten we accepteren dat dit soort dingen kan gebeuren. Het hele leven is nu moeilijk en de belangrijkste zaak voor ons is de gezondheid van de spelers. We moeten goed voor elkaar zorgen en ondertussen moeten we ook alles doen om besmettingen te voorkomen. Zelf moet ik me als trainer blijven focussen op de wedstrijd en de spelers die ik wél tot mijn beschikking heb. Daarom zul je me na deze persconferentie ook niet meer horen over de situatie”, sprak de 53-jarige trainer.

Volledig scherm Roger Schmidt tijdens de persconferentie voor PSV-Granada. © BSR Agency

Onbeheersbare zaken

Zijn woorden sluiten perfect aan bij de lijn van algemeen directeur Toon Gerbrands, die samen met Phillip Cocu altijd een soort ongeschreven regel hanteerde dat het voor of na wedstrijden niet moet gaan over spelers die er door blessures niet kunnen zijn. Gerbrands heeft altijd zijn zogeheten mapje ‘onbeheersbare zaken’, wat zoveel betekent dat hij zich niet druk maakt om dingen waar hij geen invloed op heeft. Of de coronasituatie ook echt onbeheersbaar wordt voor PSV, hangt mede af van de nieuwe Covid-test die PSV vrijdag doet in aanloop naar het duel met Vitesse. Rosario en Gakpo trainden tijdens de dag waarop ze positief werden getest gewoon met de groep en dus zijn meer besmettingen niet met zekerheid uit te sluiten. Delanghe stond op de testdag gewoon onder de lat bij Jong PSV-NEC, omdat hij twee dagen daarvoor nog negatief was getest.

Karakter

De situatie overschaduwt uiteraard de Europa League-opening, waarvoor Schmidt dus flink moet puzzelen. Vrijwel zeker is dat de Braziliaan Mauro Júnior zijn basisplek vasthoudt. De Braziliaan debuteert in een Europees hoofdtoernooi, maar heeft zich in de beginfase van dit seizoen laten zien als een ‘mentaal zekerheidje’. Mauro is een van de weinige PSV'ers die op vrijwel elke positie uit de voeten kan en puur op karakter meestal al een zesje weet binnen te slepen. ,,We moeten met deze situatie om kunnen gaan omdat onze selectie breed genoeg is”, zei hij woensdag. ,,Het is moeilijk, dat zeker. Waar ik zelf in het elftal sta, maakt mij niet uit. Of ik nou als linksback of als spits in de ploeg kom, de trainer kan op me rekenen. Ik ben nu op een leeftijd (21, red.) dat ik een man moet zijn en verantwoordelijkheid moet nemen. Dat besef heb ik vorig jaar tijdens mijn seizoen bij Heracles nog meer gekregen. Je moet heel hard werken om aan de top te blijven, dat doen Messi en Ronaldo ook. Aan de top komen, is niet het moeilijkste als voetballer. Er blijven, is nog veel moeilijker. ”

PSV is donderdag ingesteld op een mogelijke trukendoos, waarin ook ‘treitervoetbal’ in een van de vakjes kan zitten. Vorig jaar maakte het Spaanse Getafe er Ajax gek mee en het is niet uitgesloten dat Granada van die weinig aantrekkelijke spelvariant best wat ingrediënten wil gebruiken. Mauro toont vooraf vooral respect voor de tegenstander. ,,Granada is een goede tegenstander uit een sterke competitie”, vindt hij.

Vermoedelijke opstelling PSV:



Mvogo - Dumfries Teze Boscagli Max - Sangaré Fein - Götze Ihattaren - Malen Mauro Júnior

Volledig scherm Mauro Júnior in actie bij de training van PSV. © ANP