PSV stoomt Lozano en Bergwijn klaar

Van Bommel: ‘Het zijn wel vaak dezelfde ploegen waar je iets tegen laat liggen’

11:12 De laatste nederlaag van PSV in Utrecht? Mark van Bommel hoefde er gisteren niet al te lang over na te denken. Hij stond zelf nog op het veld en huidig FC Utrecht-coach Dick Advocaat was op 16 september 2012 bij een 1-0 verliesbeurt trainer van PSV.