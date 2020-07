PSV stoort zich aan ‘Arena-blindheid’ van de KNVB

PSV oefent in augustus in Tilburg tegen Willem II

2 juli De eerste oefenwedstrijd van PSV in het nieuwe seizoen is bekend. De club oefent op vrijdag 21 augustus in het Koning Willem II-stadion tegen Brabantse buur Willem II. Deze wedstrijd wordt gespeeld in het kader van een zomerse serie die FOX Sports de hele maand augustus uitzendt. Daarbij komen alle eredivisieclubs aan bod. PSV speelt ook nog een thuisduel, maar daarvan is de tegenstander nog niet extern bekend.