PSV straalt onder Schmidt weer uit dat de beker een belangrijke prijs is: ‘De druiven zijn minder zuur zonder titel’

PSV speelt slecht en zonder slagvaardi­ge spits, maar is voor het eerst in tien jaar in maart nog actief op drie fronten

Met slecht voetbal heeft PSV in de laatste weken een bijzondere uitgangspositie voor de rest van dit seizoen weten te bewerkstelligen. Voor het eerst in tien jaar is er in de maand maart nog uitzicht op drie prijzen. Onder meer in de punt van de aanval is het soms behelpen voor PSV.

1 maart