PSV strikt Ruud van Nistelrooij als trainer voor Jong PSV

De 45-jarige Van Nistelrooij bewandelt in zijn trainerscarrière rustig de weg omhoog en heeft de laatste jaren bewust de keuze gemaakt om deze professie enigszins in de luwte te leren. Van Nistelrooij wilde eerst ontdekken of het coachingsvak hem zou bevallen en zag het als een soort ontdekkingsreis, waarin hij zoveel mogelijk bagage voor de toekomst wilde vergaren.

Enorm belang

De afgelopen drie seizoenen trainde de Geffenaar de voormalige A1 van PSV, die momenteel PSV onder 18 heet. IJs en weder dienende start hij vanaf juli dus bij het beloftenteam, waarvan Van Nistelrooij de meeste spelers goed kent omdat hij ze al onder zijn hoede heeft gehad. De aanstaande benoeming van Van Nistelrooij onderstreept het enorme belang dat PSV hecht aan het beloftenteam en de weg die daarmee in 2013 is ingeslagen. Voor Van Nistelrooij zelf wordt het een stap waarin hij als trainer voor het eerst te maken krijgt met een aantal processen in het betaald voetbal. Nog niet zozeer de druk van supporters, maar de spelers en trainer van Jong PSV staan door de registratie van wedstrijden veel meer in de schijnwerpers dan die van PSV onder 19.

PSV is heel tevreden over de deelname van het beloftenteam in de eerste divisie, omdat talenten hier het vak leren en hun limieten in het betaald voetbal ontdekken of juist kunnen verleggen. Het is en blijft dé weg voor de toekomst, zo vindt men in Eindhoven. Onder anderen Steven Bergwijn, Cody Gakpo, Donyell Malen, Pablo Rosario en Jordan Teze braken na een periode bij Jong PSV door in Eindhoven. Ook andere, inmiddels verkochte, spelers zoals Zakaria Aboukhlal, Sam Lammers en Albert Gudmundsson gooiden hoge ogen bij Jong PSV en wist de club voor behoorlijke bedragen te verkopen. Alleen al dit drietal leverde in totaal 14 miljoen euro op.