PSV struikelt op een rode loper en koerst steeds meer af op een ordinair tussenjaar

Soms speelt PSV slecht en wint de ploeg toch. In dat geval is het inpakken, wegwezen en snel door naar de volgende pot. Wedstrijden over de streep trekken is nu eenmaal de kwaliteit van een topploeg, klinkt het dan meestal.

Zaterdagavond was het een keertje andersom. ADO trok niet eens een streep en PSV kreeg de drie punten in Den Haag bijna op een presenteerblaadje aangeboden, maar leverde er in extremis tóch twee in.