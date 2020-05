PSV-supporter houdt ook op 16.000 kilometer afstand zijn seizoenkaart: ‘Juist nu is het nodig’

,,Supporter ben je ook in moeilijke tijden”, vindt hij. De 33-jarige Eindhovenaar heeft sinds 2012 met een vriendengroep seizoenkaarten in vak H. Hij verbleef daarna meestal in Australië en houdt ook komend seizoen zijn abonnement op thuiswedstrijden gewoon aan. ,,De afgelopen jaren kon ik er vaak iemand anders blij mee maken en de kaart doorgeven. Nu wordt dat waarschijnlijk moeilijker, maar dat maakt me niet uit. Ik heb er het geld wel voor over, PSV is nou eenmaal een heel belangrijk deel van mijn leven. Vroeger, nu en dat zal altijd zo blijven.”

Van Gemert woont al jaren ‘Down Under’ en is met tussenpozen in Nederland. Reizen lijkt er voorlopig nog een tijdje niet in te zitten. ,,Ik volg alles, ook vanaf 16.000 kilometer afstand kan dat”, zegt hij. ,,Over het verlengen heb ik geen seconde getwijfeld. Wel vind ik dat alle partijen water bij de wijn moeten doen en dat ook van de spelers best een gebaar mag worden verwacht. Dat hoort bij eendracht maakt macht. Het is nu even niet anders.”