PSV-supporter krijgt na plaatsing voor de Champions League alsnog het overhemd van voormalig PSV-directeur Toon Gerbrands

Podcast Heet van de Herdgang | De allesbe­slis­sen­de kraker, transfer­koorts en een bijzondere Europese wedstrijd in 1996

PSV strijdt woensdag met Rangers FC om een plek in de Champions League. De winnaar gaat, na de 2-2 in Glasgow, door naar het belangrijkste Europese voetbaltoernooi. Uiteraard is de clash in het Philips Stadion het voornaamste onderwerp van gesprek in de zevende aflevering van Heet van de Herdgang, de ED-podcast over PSV.