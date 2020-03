PSV-supporters geven waardering aan zorgpersoneel in ‘Cathrien’ en Máxima Medisch Centrum

De belangrijk­ste bijzaak is even een echte bijzaak geworden

14 maart Geen persgesprek met Ernest Faber, geen deadline- of internetstress en geen mailtje van de eindredactie waar de opstelling blijft. Het journalistieke overlevingspakket bestaat deze vrijdag alleen uit een bericht over de sluiting van het Philips Stadion. Een voorverhaal over PSV-FC Emmen met Nikolai Laursen is niet nodig. Geen letter, helemaal niets. PSV ligt stil en dus is er ineens nauwelijks iets te tikken.