PSV-supporters halen in Leicester herinneringen op aan Europese awaydays: ‘Één grote familie hier’

Andrés Guardado is terug bij PSV en neemt op trainings­com­plex De Herdgang tijd voor de supporters van de club

Tijdens de open training van PSV van zondagmorgen was de 35-jarige Andrés Guardado ook van de partij. De Mexicaan is dit weekend op bezoek in Eindhoven en was met zijn gezin naar het trainingscomplex gekomen. Daar nam hij alle tijd voor supporters die een handtekening wilden of een foto wilden maken.

27 maart