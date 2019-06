PSV-supporters in de rij voor nieuw thuisshirt, dat eerbetoon aan Frits Philips bevat

Opvallend detail is dat het shirt aan de achterkant het nummer van de stoel van wijlen Frits Philips in het Philips Stadion bevat, die altijd een groot supporter van de club was. De in 2005 overleden Philips geldt als Eindhovens icoon en was vanaf de beginfase van het in 1913 opgerichte PSV al actief bij de club. Mark van Bommel vierde de titel van 2005 met hem op de tribune in het Philips Stadion.