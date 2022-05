PSV-supporters kunnen hun corona-compensatie investeren in het Philips Stadion

COMPENSATIESeizoenkaarthouders van PSV kunnen vanaf vandaag een keuze maken wat ze willen doen met het geld dat ze kunnen terugvragen vanwege een aantal gemiste thuiswedstrijden in het afgelopen seizoen. Door de corona-pandemie was het voor PSV in een aantal wintermaanden niet toegestaan om publiek toe te laten. De vaste bezoekers misten daardoor vier of vijf thuisduels in de eredivisie.

Kaarthouders kunnen daarom geld terugvragen, naar rato per gemiste wedstrijd. PSV biedt echter ook aan om dit geld te storten in een speciale pot, waaruit vernieuwingen en betere faciliteiten voor supporters in het Philips Stadion kunnen worden betaald. Elke euro die supporters schenken, wordt door de club verdubbeld. Uit de pot kunnen bijvoorbeeld verbeterde catering-faciliteiten, meer rood-witte elementen in het stadion of de realisatie van betere doorstroom bij de ingangen worden gefinancierd.

PSV Klankbord

Via een mail kunnen seizoenkaarthouders vanaf woensdag hun keuze maken. Commercieel directeur Frans Janssen benadrukt dat iedere keuze wat hem betreft te begrijpen valt, maar hoopt ook op een mooie opbrengst om het Philips Stadion verder te kunnen ontwikkelen. ,,We leggen verantwoording af over het geld dat binnenkomt en zulllen samen met onze in PSV Klankbord verenigde supporters bekijken waar de prioriteiten precies liggen. Aan de hand daarvan maken we een keuze waar we verbeteringen in het Philips Stadion willen realiseren.”

Naar schatting beloopt het bedrag dat supporters kunnen terugvragen in totaal bijna 2,5 miljoen euro. In PSV Klankbord zijn supporters uit tal van geledingen van de club georganiseerd. De leiding van PSV spreekt vaker met deze groepering en is goed te spreken over het overlegmodel.