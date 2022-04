PSV-supporters massaal op weg naar de Kuip om hun team te ondersteunen

De PSV-supporters gaan op allerlei manieren naar Rotterdam. Supportersvereniging PSV zet 182 bussen (!) in en een groot deel van de aanhangers komt met eigen vervoer. Een aantal supporters gaat per trein, fiets of zelfs met de boot.

Dit is waarom het winnen van de KNVB-beker dit jaar zo gigantisch belangrijk is voor PSV

PSV bereikte de bekerfinale via niet de meest lastige route. De ploeg van Roger Schmidt won van Fortuna Sittard, Telstar, NAC en Go Ahead Eagles. Ajax had onder anderen Vitesse en AZ in het schema dat tot de finale leidde. De KNVB-beker is de tweede voetbalprijs van Nederland, die PSV voor het laatst in 2012 wist te winnen.