PSV-supporters opnieuw volle bak achter hun ploeg, zaterdag nieuwe steunbetuiging

Sadílek staat voor rentree bij Jong PSV, dat naar Cambuur reist

13:22 Michal Sadílek maakt na een blessureperiode volgens de huidige planning vrijdagavond zijn rentree in een wedstrijd. Hij kan dan meedoen bij Cambuur-Jong PSV, waar de 20-jarige middenvelder reglementair nog gewoon kan uitkomen. Sadílek had een paar maanden last van een buikwandblessure en is nu volledig hersteld.