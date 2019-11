PSV-supporters roepen op tot boycot van FC Emmen-PSV

Het duel tussen de ploeg uit Drenthe en PSV is van oorspronkelijk zaterdagavond verplaatst naar de zondagavond omdat PSV donderdag 28 november in het toernooi om de Europa League actief is. PSV speelt dan de uitwedstrijd tegen Sporting Portugal en het is vanwege UEFA-regelgeving verplicht om minstens drie dagen aan te houden tussen twee officiële wedstrijden.