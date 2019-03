PSV-supporters sluiten Ihattaren nu al in de armen

Van Bommel tevreden met winst, niet over uitvoering: ‘Geen twijfelba­ro­me­ter’

9 maart Trainer Mark van Bommel was na afloop van PSV-NAC vanzelfsprekend tevreden met de behaalde drie punten, maar de uitvoering liet volgens hem wel te wensen over. Het bleef voor PSV in het Philips Stadion bij een karige 2-0 overwinning, waar velen op meer hadden gerekend. ,,Na de 1-0 liet de technische uitvoering ons soms in de steek. Daardoor bleef de stand lang hetzelfde. We hadden aan het einde vaker kunnen scoren.”