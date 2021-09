PSV-supporters voor het eerst weer in groten getale de grens over om hun ploeg te steunen

Elfrink & De Mos: ‘Schmidt moet bouwen aan een PSV-team dat negentig minuten kan spelen’

20 september ,,Ik kan me niet voorstellen dat deze spelers maar zestig minuten kunnen spelen”, zegt analist Aad de Mos in reactie op de wedstrijd van PSV tegen Feyenoord, waarin trainer Roger Schmidt veel kritiek op zijn wisselbeleid ontving. In hun wekelijkse rubriek bespreken De Mos en PSV-clubwatcher Rik Elfrink van het ED het zware verlies van PSV in eigen huis.