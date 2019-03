PSV-supporters willen dat uitfluiten eigen spelers stopt: ‘Eendracht maakt macht’

In het Philips Stadion klonk zaterdagavond tijdens het duel met NAC voorzichtig gefluit op momenten dat het bij PSV even niet liep en de bal vaker terug ging dan een deel van het publiek wilde. Bij een 1-0 voorsprong had de ploeg moeite om door de Bredase stellingen te komen en dat zinde niet iedereen.

Aan de oostkant van het stadion kwam een tegenreactie op gang, die trainer Mark van Bommel na afloop wel kon waarderen. ,,Het publiek achter de goal pakte het uitstekend op”, zei hij, gevraagd naar de fluitjes die her en der klonken. Supportersgroepering Lighttown Madness kwam zondag met een statement en vindt dat het uitfluiten van eigen spelers moet stoppen. Daarbij wordt gewezen op een bekende passage in het clublied: ‘Eendracht maakt macht’. In de tekst van Lighttown Madness wordt opgeroepen tot positieve ondersteuning, ook op momenten dat het even niet lukt. ,,Juist op de momenten waarop het minder gaat heeft het team onze steun nodig! Sta op voor je club wanneer het nodig is en laat dat gefluit achterwege”, is te lezen via Facebook.

Beste serie sinds 1992

PSV won gisteravond met 2-0 en vooraf hoopten veel supporters op meer, maar uiteindelijk hielden de Eindhovenaren de punten dus wel in eigen huis. Zoals zo vaak. PSV is bezig aan een uitstekende serie en is sinds september 2016 in het Philips Stadion in eredivisieduels ongeslagen. Daarmee heeft de ploeg de beste serie sinds 1992 neergezet. Alleen tussen 1983 en 1989 (93 keer) en tussen 1989 en 1992 (53 keer) bleef PSV in de competitie nog langer ongeslagen in eigen huis.