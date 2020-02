PSV-supporters zien kans op overwinning Ajax somber in

Van Ginkel ziet vierde keer PSV zitten: ‘Maar ik ben nu nog niet fit’

17:17 Voormalig aanvoerder Marco van Ginkel ziet een terugkeer naar PSV in de zomer zitten. Het is nu echter nog niet concreet aan de orde, omdat hij niet fit is. Dat zegt hij in een interview met Ziggo Sport. De 27-jarige middenvelder is al bijna twee jaar uit de running na een zware knieblessure. Een infectie na een kruisbandoperatie wierp hem ver terug.