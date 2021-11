PSV-talent Mo Nassoh heeft op elke stoeptegel in Woensel gevoetbald en wil dat nu in alle stadions

Hij is dichtbij zijn doorbraak bij Jong PSV, maar moet daar de laatste stap nog zetten. Via de beloften wil Eindhovenaar Mohamed Nassoh naar PSV 1.

door Rik Elfrink

EMMEN - Aan een mooie week voor Mohamed Nassoh leek vrijdagavond een nog mooier einde te komen. In de tweede helft viel hij op de Oude Meerdijk in bij Jong PSV tegen FC Emmen en haalde de creatieve middenvelder na een paar minuten buiten de zestien goed uit. Nassoh en zijn team hadden de pech dat keeper Michael Brouwer excelleerde en de aansluitingstreffer voorkwam, waardoor Jong PSV op een 2-0 achterstand bleef steken.

Waarom de dagen tot het bezoek aan Drenthe zo fijn waren? Deze week verlengde het Woenselse talent zijn contract bij PSV tot medio 2024. ,,Dit geeft me zekerheid en een goede periode om mezelf naar PSV 1 te spelen. Daar wil ik absoluut naar toe in de toekomst en ik geef elke training alles. Maar voetballen is meer dan dat. Het is ook elkaar binnen een team helpen en buiten het veld goed gedrag laten zien. Ik ben heel blij dat PSV me heeft beloond.”

Begonnen bij WVVZ

Rechtspoot Nassoh staat ook met links voorin zijn mannetje en beschouwt zichzelf niet als een echte laatbloeier, hoewel het 18-jarige talent wel vindt dat zichzelf de laatste jaren sterk verbeterd heeft. Tijdens en voor zijn PSV-tijd voetbalde hij zowat op elke stoeptegel in Woensel. ,,Sinds mijn vierde speel ik al, destijds nog bij WVVZ. Die club bestaat niet meer en is opgegaan in Nieuw-Woensel, maar ik koester nog altijd die periode. Kleine amateurclubs zijn enorm belangrijk en daar wordt de basis voor zoveel carrières gelegd. In mijn wijk heb ik op elk pleintje of veld wel gevoetbald. Vooral op de Cruyff Courts ben ik veel geweest.”

Vrijdag hielp het hem net niet aan een goal. FC Emmen is een topploeg in de Keuken Kampioen Divisie en dat was op de beslissende momenten te merken. Het was zeker niet slecht wat Jong PSV liet zien en de 2-0 oogde wat onnodig. ,,Deze teams zijn net wat slimmer en volwassener, maar dankzij deze wedstrijden leren we snel bij.”

Volledig scherm Michael Brouwer stopte een inzet van Mohamed Nassoh. during the match Emmen - Jong PSV © Pro Shots / Ron Jonker