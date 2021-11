PSV-talenten alvast uit de ziekenboeg voor belangrijke serie tegen grotere tegenstanders

Een week voor een wedstrijdblok tegen een aantal goede tegenstanders kan Jong PSV weer beschikken over een aantal talenten dat normaal gesproken basisspeler is.

Bij zowel PSV als Jong PSV was het aantal blessures de afgelopen weken flink opgelopen. De beloften zagen gisteren de ziekenboeg alvast gedeeltelijk leegstromen, omdat vier spelers in een wedstrijd hun rentree maakten. In een oefenduel met Jong FC Dordrecht konden ze heerlijk uithalen en Jong PSV won met maar liefst 10-0. Onder meer dankzij drie goals van de 18-jarige Mohamed Nassoh liep de score zo hoog op.

Ramzi

Minstens zo belangrijk voor trainer Ruud van Nistelrooy en assistent Adil Ramzi, die dit keer als hoofdcoach fungeerde, was de rentree van Fredrik Oppegard, Jeremy Antonisse en Dennis Vos. ,,Dit zijn voor ons belangrijke spelers en ook met het oog op het wedstrijdprogramma dat we krijgen, zijn we blij dat ze terug zijn”, aldus Ramzi. De 44-jarige oud-PSV'er is op dit moment bezig om het hoogste trainersdiploma te halen en kreeg van Van Nistelrooy de ruimte om de groep te leiden. ,,Geweldig dat Ruud dat wil doen en mij ook de kans geeft”, vertelde hij na afloop.

Geen Jong Ajax

Jong PSV zou aanvankelijk tegen Jong Ajax gaan spelen, maar dat duel ging niet door. De Dordtenaren waren met hun onder 21-team totaal niet opgewassen tegen de Eindhovense talenten, die gewend zijn aan weerstand van ploegen in de Keuken Kampioen Divisie. De komende weken ontmoet Jong PSV onder meer FC Emmen, NAC, De Graafschap en FC Volendam. Ramzi ziet dat als mooie meetmomenten. ,,We hopen het deze clubs moeilijk te kunnen maken, zoals we dit seizoen al vaker hebben laten zien dat we tegen de betere ploegen goed voetbal op de mat kunnen leggen.”

(verhaal gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Jeremy Antonisse is terug na een blessure. © Pro Shots / Thomas Bakker

De Noorse linksback Oppegard en aanvaller Antonisse lagen er al een tijdje uit bij Jong PSV, nadat ze eerder dit seizoen nog de aansluiting met het eerste elftal hadden. Ze speelden gisteren nog maar een half uur, waarin Antonisse nog de ruimte vond om te scoren. Vos en drievoudig doelpuntenmaker Nassoh waren afgelopen week ziek en kunnen hun ploeg dus ook weer helpen.

Blessure Van de Blaak

Jong PSV is nog niet helemaal zonder zorgen, omdat bijvoorbeeld spits Fodé Fofana en Shurandy Sambo er voorlopig nog uitliggen. Fofana keert pas in januari terug, Sambo naar verwachting pas in april of mei. Ook dit zijn talenten die in beeld waren bij PSV 1 en afgelopen zomer zelfs nog in wedstrijden van het eerste elftal in actie kwamen. Zorgelijk voor Jong PSV is mogelijk wel dat centrale verdediger Emmanuel van de Blaak bij een jeugdinterland van Oranje onder 17 een blessure heeft opgelopen. Hij vloog gisteren terug naar Nederland om zich direct te kunnen laten onderzoeken.

Doelpuntenmakers Jong PSV-Jong FC Dordrecht: Nassoh 3, Touré 1 (pen.), Pryske 1, Gil y Muinos 1, Giebels 1, El Allachi 1, Tielemans 1, Antonisse 1.

Volledig scherm Adil Ramzi fungeerde als coach. © Pro Shots / Marcel van Dorst