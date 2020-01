PSV-talenten doen schat aan ervaring op en Madueke-transfer smaakt naar meer

Voor verdediger Justin de Haas (19) is het de tweede keer dat hij meegaat bij zo'n reis. Ook afgelopen zomer was de linksbenige belofte en captain van Jong PSV er al bij tijdens een trainingsstage van PSV 1 in Zwitserland. Hij speelde donderdag een helft mee in het duel met Club Brugge en begon in de basis. Zijn kansen om speeltijd mee te pakken als linksback lijken nog niet groot, omdat PSV andere opties heeft en uitbreiding van de selectie op deze positie onderzoekt.

Ledezma

Richie Ledezma, Noni Madueke, Tijn Daverveld en Claudio Gomes zijn wel nieuwelingen bij de groep. Ledezma is een Amerikaans-Mexicaanse middenvelder, die tegen Club Brugge na rust mocht invallen. Het was zijn debuut in een open oefenwedstrijd. Achter de schermen had de creatieve en snel schakelende Ledezma, die fysiek nog wat mag bijkomen, al eens eerder bij PSV in een vriendschappelijke pot meegedaan. Datzelfde geldt voor centrale verdediger Tijn Daverveld en middenvelder Claudio Gomes.

Daverveld, Gomes

Daverveld speelde donderdag in de tweede helft mee tegen Club Brugge en stond als centrale verdediger opgesteld. Hij speelt bij het beloftenelftal van PSV regelmatig als rechtsback en is reserve-aanvoerder van dat team. Ernest Faber heeft hem wat dichter naar de A-kern gehaald en bij blessures of schorsingen kan hij misschien tot een officieel debuut komen bij PSV. Gomes is door PSV voor een seizoen gehuurd van Manchester City (zonder optie tot koop) en de Fransman mocht tegen Club Brugge ook invallen. De 19-jarige jeugdinternational is niet groot van stuk, maar lijkt gezegend met een ijzersterk lichaam en een grote motor. Gomes beschikt over voetballend vermogen op de defensieve posities in de middelste linie en doet zijn ding soms met een blik alsof hij elke tegenstander persoonlijk wil vermorzelen. Perspectief op speeltijd in PSV 1 kan er in de toekomst nog komen, maar daarbij is het ook afwachten wat ‘City’ met hem wil.

Madueke