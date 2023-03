PSV-talenten van trainer Adil Ramzi rollen ook de beloften van Everton op en schitteren in internationaal toernooi

PODCAST Peesjevee-pod­cast: ‘PSV raakt te snel van de leg, maar moet blijven geloven in een wonder’

In de Peesjevee-podcast van deze week bespreken PSV-supporter Mascha Prins, journalist Paul Post en PSV-volger Rik Elfrink de resultaten van PSV in de laatste twee wedstrijden. Daarin kreeg de ploeg een flinke jas in Sevilla (3-0) en liet PSV punten liggen in Utrecht (2-2).