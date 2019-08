PSV tankt weer wat vertrouwen met simpele zege op ADO, Lozano valt geblesseerd uit

De eerste zege van het eredivisieseizoen is binnen voor PSV, dat na rust het verschil maakte tegen het pover spelende ADO Den Haag: 3-1. De overwinning is een opsteker voor de ploeg uit Eindhoven, die in een lastige fase zit.

Ook in de eerste helft tegen ADO Den Haag liep het nog niet bepaald op rolletjes bij PSV. De Eindhovenaren hadden wel een duidelijk overwicht, maar deden daar te weinig mee. Coach Mark van Bommel is ook nog zoekende naar zijn ideale formatie. Tegen ADO was er weer een basisplaats voor Hirving Lozano, ook al omdat Gastón Pereiro de komende maanden is uitgeschakeld met een gebroken sleutelbeen. Derrick Luckassen en Trent Sainsbury werden buiten de selectie gelaten door Van Bommel, die zei dat het duo weg mag.

PSV begon aardig aan de wedstrijd in een behoorlijk stil Philips Stadion. Veel PSV-supporters hielden de eerste 20 minuten stil als ‘protest’ tegen de avondwedstrijd om 20.00 uur. Pas in de 21ste minuut klonken de eerste liederen en was er ook een applaus van de supporters.

PSV op achterstand

Met een beetje geluk hadden zij in de 1ste minuut al kunnen juichen. Denzel Dumfries zette Donyell Malen voor de keeper, maar de aanvaller schoot op de benen van doelman Robert Zwinkels. Malen had sowieso een aantal scoringskansen, maar kreeg de bal er voor rust niet in. ADO-aanvaller Tomas Necid wél. Nadat hij eerst nog op de vuisten van doelman Jeroen Zoet schoot, was het in de 33ste minuut wel raak. De spits van ADO zette Érick Gutiérrez opzij en schoot de bal hard en hoog in het doel: 0-1. Een domper voor PSV.

De Eindhovenaren gingen nóg meer druk zetten op het doel van ADO, dat aanvankelijk goed stand hield. Vlak voor rust wist PSV een gaatje in de Haagse defensie te vinden, zij het met wat geluk. Armindo Bruma schoot de bal via de billen van Danny Bakker in het doel: 1-1.

Lozano geblesseerd

De tweede helft begon nog vervelend voor PSV; Lozano viel al na enkele minuten uit met een blessure aan zijn voet. De Mexicaan, die gevolgd wordt door Napoli, trapte tegen de onderkant van de voet van Tom Beugelsdijk aan en verliet met een pijnlijke grimas het veld. Met Cody Gakpo voor Lozano ging PSV op jacht naar de voorsprong. Die was er al snel: in de 52ste minuut veroverde Michal Sadilek de bal en was het Malen die daarna raak schoot: 2-1.