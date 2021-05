PSV tast in zoektocht naar rendement en ervaring ook optie Steven Berghuis al geruime tijd af

Terwijl de transfermarkt in andere jaren nog niet eens op gang was gekomen, is het nu al alle hens aan dek bij PSV. Normaal gesproken is eind mei de periode waarin een stukje sportieve rouwverwerking kan plaatsvinden of waarin ruimte is voor wat post-euforische gevoelens. Nu vliegen de namen direct na het afgelopen seizoen in de rondte en het gaat niet bepaald om de minste spelers.