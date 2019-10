PSV terug naar Noorwegen: ‘Bij Rosenborg is het krengerig koud’

PSV verbreekt samenwer­king met sponsor Investous na uitzending ‘Opgelicht’ nog niet

1 oktober PSV-sponsor Investous is via het tv-programma ‘Opgelicht’ in opspraak geraakt. Via het bedrijf, dat op basis van een Cypriotische vergunning diensten in Nederland kan aanbieden, zouden meerdere mensen forse bedragen van soms tienduizenden euro's (of nog meer) hebben verloren. Investous is sinds januari van dit jaar een van de geldschieters van PSV en wordt in een PSV-bericht ‘Official Trading Partner’ van de club genoemd.